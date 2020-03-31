مهربان علييفا: أحيي ذكرى ضحايا الابادة الجماعية سائلة الله تعالى لجميع شهدائنا الرحمة

باكو، 31 مارس، أذرتاج

دونت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام تدوينة بصدد يوم ابادة الأذربيجانيين 31 مارس.

وجاء في تدوينة النائبة الاولى للرئيس ان اليوم يوم 31 مارس يوم ابادة الأذربيجانيين وعلى الرغم من مواجهة الشعب الاذربيجاني طوال القرون كل المآسي والصعوبات والظلم والجور فقد احتفظ في ذاكرته اعتزازات التهجير والطرد والتطهير العرقي والابادات الجماعية قصد احياء عزمه على الاستقلال بالوقوف موقف الارادة المتينة والتوحد الذي لا يتغلب عليه والتضامن الوطيد للتوصل الى مزيد من تعزيز قدرات الدولة. واحيي ذكرى ضحايا الابادة الجماعية الخالدة سائلة الله تعالى لجميع شهدائنا الرحمة.