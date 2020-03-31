الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الاقتصاد
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
باكو، 31 مارس، أذرتاج
استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.
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