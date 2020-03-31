باكو، 31 مارس، أذرتاج استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الاقتصاد

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