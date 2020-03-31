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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الاقتصاد

    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 31 مارس، أذرتاج

    استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الاقتصاد
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