الاتحاد الاوروبي يصدر بيانا بشأن الانتخابات المزعومة لدى اقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني

باكو، 31 مارس، أذرتاج

قالت مندوبية أذربيجان لدى الاتحاد الاوروبي ان المنظمة اصدرت بيانا بشأن

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزعومة المنظمة لدى اقليم قراباغ

الجبلي الأذربيجاني.

وجاء في بيان الاتحاد الاوروبي ان المنظمة لا تعترف بالاطار الدستوري ولا

القانوني تنظم ضمنه هذه الانتخابات المزيفة.

كما يفيد البيان ان الاتحاد الاوروبي يؤيد بجهود مجموعة منسك التابعة

لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا خاصة التي تبذل من جانب المندوبين

المشاركين في رئاستها مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي جاهز لمواصلة دعم الجهود

الرامية الى حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين ارمينيا واذربيجان عاجلا

وسلميا.

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات

اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988 بسبب مطامع

أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من

الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات

و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظات أغدام

وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون

أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص.

ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994 إلا أن

عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط

واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا

رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري

محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة

الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة

الأمريكية. والقراران رقم 874 /1993 ورقم 884 /1993 الصادران عن مجلس

الأمن الدولي يستنكران أشد الاستنكار احتلال أراضي أذربيجان مع التعبير

عن القلق العميق بوقوع عدد هائل من الناس المدنيين لاجئين ومشردين في ظل

نشوب ظروف الكارثة الإنسانية على طول حدود أذربيجان الجنوبية وكلا

القراران يطالبان بتنفيذ القرارين السابقين رقم 822/1993 ورقم 853 / 1993

تنفيذا فوريا باتخاذ خطوات غير مؤجلة وفقا لجدول زمني منسق لحسب قوات

الاحتلال أحادي الجانب من الأراضي المحتلة المذكورة ولكن أرمينيا لا تنفذ

متطلبات القرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي بشأن تحرير الأراضي

الأذربيجانية المحتلة.