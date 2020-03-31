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    اقتصاد


    زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات نحو 21.1 في المائة خلال شهرين

    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال شهري يناير - فبراير للعام الحالي خدمات بقيمة 371.7 مليون مانات واستهلك 71.6 في المائة منها من جانب الأهالي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة خدمات المعلومات والاتصالات ازدادت بالتعبير الحقيقي بنسبة 21.1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي علما بان 78.9 في المائة من العائدات في هذا المجال من حصة القطاع غير الحكومي.

    وجاء في البيان أن 39.8 في المائة من الأرباح من الخدمات أو 148.1 مليون مانات تشكلت في مجال الاتصالات الخلوية.

    AZERTAG.AZ :زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات نحو 21.1 في المائة خلال شهرين
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