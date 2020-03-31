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    أذربيجان: تسجيل 24 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة

    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]

    باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تم تسجيل 24 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة شخص (مواليد عام 1957) من مواطني أذربيجان كان يعاني من مرض السكري ومرض القلب المزمن ووضع على شرايينه الدعامة التاجية. دخل الى المستشفى الخاص بالحرارة العالية وضيق التنفس والالتهاب الرئوي المزدوج.

    يتم تحديد أفراد اسرته وأشخاص كانوا باتصال معه.

    حاليا يتلقى 298 مريض بهذا الفيروس علاجهم في المستشفيات الخاصة. و26 منهم في الحالة الصحية السيئة وتوفي 5 أشخاص.

    في الوقت الحاضر، يتم علاج 267 شخص في مستشفيات خاصة و11 شخصا منهم في حالة خطيرة و15 شخصا في حالة متوسطة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 24 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة
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