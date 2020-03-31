باكو، 31 مارس، أذرتاج تواصل اعمال تدابير العزلة الاجتماعية وتشديد القيود والحرمان في العاصمة باكو بغية الحيلولة دوزن حالات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. قالت الادارة العامة لشرطة باكو ان موظفي الشرطة يؤدون الخدمة الخاصة بالتعاون مع مجندي القوات الداخلية لوزارة الداخلية ضمن نظام الحجر الصحي الخاص. وأوصت شرطة باكو لسكان العاصمة بمراعاة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وبالسلوك الموافق مع تدابير العزلة الاجتماعية والعزلة الذاتية.

AZERTAG.AZ : شرطة باكو: على سكان العاصمة أن يراعوا قواعد نظام الحجر الصحي الخاص

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