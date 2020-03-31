أذربيجان حرة من الغد في تقييد استخراج النفط

باكو، 31 مارس، أذرتاج

أذربيجان حرة ابتداء من اول بريل نيسان الغد في تنفيذ التزاماتها التي

تعهدت بها بشأن تقييد استخراج النفط.

قالت وزارة الطاقة ان سريان مفعول تنفيذ بيان التعاون الموقع عليه في 6

ديسمبر عام 2019م بشأن خفض استخراج النفط قدر 7ر1 مليون برميل يوميا

للبلدان غير الاعضاء لدى منظمة اوبك ينتهي غدا وقد وقت أذربيجان وفاء

كاملا بالتزاماتها خلال هذه الفترة المقدرة عند 27 الف برميل وكان متوسط

استخراج النفط اليومي في البلد خلال يناير – مارس 754 الف برميل فستنفذ

أذربيجان استخراج النفط وفقا لخطة عام 2020م وبما يوافق مع الاوضاع

الراهنة.

واكدت الوزارة على ان أذربيجان مؤيدة تطبيع سوق النفط العالمية وقد شاركت

عن كثب في وتيرة المشاورات المنظمة في شهر مارس من اجل التوصل الى توافق

بين البلدان غير الاعضاء لدى اوبك فستواصل تعاونها على صيغة اوبك زائدة

ضمن الميثاق بين البلاد المنتجة للنفط.