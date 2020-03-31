وقف حركة القطارات في ميترو أنفاق باكو

باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

يجري اتخاذ التدابير الطبية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس الكورونا المستجد (كوفيد – 19) في أراضي جمهورية أذربيجان. ومع ذلك، تنتشر الفيروس بسرعة في جميع انحاء البلاد. على الرغم من أن اعمال التطهير المناسب والتدابير الوقائية الأخرى تقام في وسائل النقل العامة، فإن ميترو أنفاق باعتباره خاليا عن التهوية الطبيعية بسبب كونه مكانا مغلقا قد يكون سببا لتفشي الفيروس.

سيتم تعليق حركة القطارات في مترو باكو في 31 مارس من العام الجاري ابتداء من الساعة 22:00 إلى 20 أبريل من أجل ضمان سلامة الصحة العامة.

سيتم نقل الركاب في مدينة باكو بواسطة حافلات منتظمة وسريعة.