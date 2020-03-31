خاتشماز، 31 مارس، أذرتاج ادخل المواطنون الوافدون من روسيا الى أذربيجان برا مراكز سياحية بمنطقة نابران ضمن تدابير نظام الحجر الصحي الخاص. ويخضع حاليا 820 شخص للحجر الصحي الخاص لدى 6 فنادق ومراكز سياحية خاصة وقد احيطوا علما بالتدابير الوقائية المنفذة في البلد لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مع توضيح وجوب مراعاة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص واهمية هذه التدابير من اجل حماية صحة الاهالي. ونقل 10 مواطنين من الخاضعين للحجر الصحي الخاص الى مستشفى قوبا المركزي بسبب اكتشاف حرارة عالية لديهم. ويخضع كل مواطن وافد من البلاد الخارجية لفترة الحجر الصحي الخاص لمدة 14 يوما على الاقل ضمن تدابير العزلة الاجتماعية الضرورية. كما ادخلت مجموعة من المواطنين الوافدين من روسيا برا مراكز سياحية في قوبا تحت الرقابة الطبية. واكتشفت حرارة عالية لدى 13 مواطنا منهم ما اقتضى باخذ عينات عنهم والبعث بها الى مستوصف خاتشماز للوباء. يذكر ان اخضاع المواطنين الاذربيجانيين الوافدين من الخارج الى البلد للحجر الصحي الخاص الزامي ومن المطلوب من جميع المواطنين ان يراعوا قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المعلنة على نطاق البلد.

AZERTAG.AZ : المواطنون الوافدون الى أذربيجان من روسيا يخضعون الحجر الصحي لدى مراكز سياحية في نابران وقوبا

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