  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 1 أبريل

    ٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٥‎٠]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 1 أبريل نيسان كما يلي:

    العملة الكود نومينال السعر

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0275

    أورو EUR 1 1.8358

    دولار أسترالي AUD 1 1.1302

    روبل بلاروسي BYN 1 0.771

    ريال برازيلي BRL 1 0.3896

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113

    كرون دنماركي DKK 1 0.2458

    لاري جورجي GEL 1 0.6008

    روبي هندي INR 1 0.0237

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187

    دينار الكويت CAD 1 1.2852

    دولار كندا KWD 1 5.571

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4064

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0914

    جنيه مصري EGP 1 0.1089

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0958

    كرون النرويج NOK 1 0.1828

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4301

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0045

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243

    روبل روسي RUB 1 0.0267

    حقوق السحب الخاصة

    لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3198

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2142

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1754

    دولار تايوان TWD 1 0.0562

    ليرة تركيا TRY 1 0.2794

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0698

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0813

    كرون التشيك CZK 1 0.0736

    يوان الصين CNY 1 0.2421

    جنيه إنجلترا GBP 1 2.1951

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4959

    كرون السويد SEK 1 0.1734

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7279

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.5264

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2128

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0123

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 1 أبريل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]
    وقف حركة القطارات في ميترو أنفاق باكو
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها
    ٢١.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 21 مارس
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 1 أبريل