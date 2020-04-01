بريطانيا العظمى لا تعترف بالانتخابات المزعومة المنظمة لدى اراضي أذربيجان المحتلة

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية البريطانية ردا على استجواب موجه اليها من جانب مراسلة وكالة أذرتاج بشأن الانتخابات المزعومة المنظمة في اقليم قراباغ الجبلي المحتل الاذربيجاني إن بريطانيا العظمى لا تعترف بالانتخابات المزعومة المنظمة على اراضي أذربيجان المحتلة في 31 مارس.

كما اشارت الخارجية البريطانية في ردها الى ان بريطانيا العظمى تؤكد مرة اخرى على تأييدها الكامل بدور مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الامن والتعاون في اوروبا في وتيرة السلام داعية أذربيجان وارمينيا لتأسيس ثقة في هذه العملية وكذلك لزيادة الجهود من اجل حل النزاع عبر مباحثات.

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988 بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994 إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. والقراران رقم 874 /1993 ورقم 884 /1993 الصادران عن مجلس الأمن الدولي يستنكران أشد الاستنكار احتلال أراضي أذربيجان مع التعبير عن القلق العميق بوقوع عدد هائل من الناس المدنيين لاجئين ومشردين في ظل نشوب ظروف الكارثة الإنسانية على طول حدود أذربيجان الجنوبية وكلا القراران يطالبان بتنفيذ القرارين السابقين رقم 822/1993 ورقم 853 / 1993 تنفيذا فوريا باتخاذ خطوات غير مؤجلة وفقا لجدول زمني منسق لحسب قوات الاحتلال أحادي الجانب من الأراضي المحتلة المذكورة ولكن أرمينيا لا تنفذ متطلبات القرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي بشأن تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

تقييفا مراسلة أذرتاج