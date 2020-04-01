أذربيجان: تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
باكو، 1 ابريل / نيسان، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تم تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
تعافى 26 شخصا من اصل 359 مصاب وتم ترخيصهم وتوفي 5 اشخاص.
في الوقت الحاضر، يتم علاج 328 شخص في مستشفيات خاصة و7 أشخاص منهم في حالة خطيرة و17 شخصا في حالة متوسطة.
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