  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد

    ٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]

    باكو، 1 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تم تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    تعافى 26 شخصا من اصل 359 مصاب وتم ترخيصهم وتوفي 5 اشخاص.

    في الوقت الحاضر، يتم علاج 328 شخص في مستشفيات خاصة و7 أشخاص منهم في حالة خطيرة و17 شخصا في حالة متوسطة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]
    كبير أطباء مستوصف السل: كل خروج من البيت وكل اتصال مع شخص آخر يعني الاصابة بالعدوى والموت
    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 24 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة
    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [٠٢:١٠]
    تشديد حالة الحجر الصحي على نطاق أذربيجان
    ممنوع الخروج من البيوت إلا لحالات معدود
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 64 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم
    أذربيجان: تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد