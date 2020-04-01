أذربيجان: تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد

باكو، 1 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تم تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تعافى 26 شخصا من اصل 359 مصاب وتم ترخيصهم وتوفي 5 اشخاص.

في الوقت الحاضر، يتم علاج 328 شخص في مستشفيات خاصة و7 أشخاص منهم في حالة خطيرة و17 شخصا في حالة متوسطة.