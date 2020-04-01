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    اقتصاد


    الإحصاءات تكشف عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير

    ٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٤]

    باكو، 1 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء إن حجم المبيعات عبر شبكات التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير العام الحالي للأهالي بلغ 3 مليارات و249.9 مليون مانات ومن ضمنها مليار و535.6 مليون مانات في تصنيف منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ ومليار و714.3 مليون مانات في تصنيف المنتجات غير الغذائية.

    وقالت إنها سجلت ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بالتجزئة عموما بنسبة 5.2 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي وفي التصنيف الأول 6.7 في المائة وفي الثاني 5.1 في المائة.

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