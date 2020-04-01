المدير العام للصحة العالمية يشيد بسياسة رئيس أذربيجان الرامية الى تقييد تأثير كوفيد 19 ونطاقه

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس قبريسوس رسالة مخلصة الى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسائر زعماء البلدان.

أفادت أذرتاج ان المدير العام للصحة العالمية يشيد بسياسة رئيس أذربيجان التي ينتهجها لتقييد تأثير كوفيد 19 ونطاقه.

وينادي تدروس قبريسوس المجتمع الدولي راجيا لاتخاذ عدد من الخطوات الجذرية. وفي عداد هذه الخطوات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووقف اجتماعات عامة وتكييف المؤسسات الحكومية مع ظروف جديدة من اجل تنفيذ الاختبارات والعزلة والحجر الصحي وتزويد المؤسسات الطبية والعمال العاملين في الطلائع بموارد مناسبة وتوضيح خطورة هذا المرض للأهالي وشرح ضرورة نظافة الايدي وأدب السعال والعزلة الاجتماعية وعزل جميع المشتبه بهم ومد مساعدة اقتصادية للناس الاكثر تضررا من الجائحة وتوطيد التضامن بين الدول ومشاطرة المعلومات سريعا مع منظمة الصحة العالمية حول حالات الاصابة وتدابير الرقابة وغيرها.

ويجب التشديد في هذا السياق على ان مقترحات منظمة الصحة العالمية التي تعد اكبر مؤسسة في مجال الصحة جزء مركب للتدابير المنفذة بقيادة الرئيس إلهام علييف الى اليوم. والخطوات المقترح بها في الرسالة كونها مطبقة منذ الفترة الطويلة في أذربيجان يصدق مرة اخرى على صحة المكافحة المنفذة في بلدنا ضد فيروس كورونا المستجد وفي هذا السياق من الممكن ان تكون السياسة المنتهجة في أذربيجان نموذجا لعدد من البلدان.

وقد ردت أذربيجان فعلا مرنا للغاية على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أسس مقر العمليات لدى مجلس الوزراء وتم ضمان التنسيق بين مؤسسات الدولة ووضح توضيحا واسعا للاهالي اهمية التدابير المتخذة مثل العزلة الاجتماعية من اجل الوقاية من العدوى واغلقت الحدود البرية وخفض عدد الرحلات الجوية خفضا حادا واغلقت ابواب مدارس التعليم العام وروضات الاطفال ومؤسسات التعليم العالي ودخلت القواعد المقيدة حيز التنفيذ ويطبق نظام الحجر الصحي وأخضع عدد كثير من الناس العائدين من خارج البلد للحجر الصحي وسخر اكثر من 10 مستشفيات على نطاق البلد لمرضى فيروس كورونا الجديد.

وخصصت الاموال المقدرة مليار مانات بمرسوم رئيس الدولة بغية خفض خسائر اقتصادية اجتماعية لمرض كوفيد 19 وبذلك قد اثبتت الدولة مرة اخرى ان مواطن أذربيجان واقف في مركز سياستها الاجتماعية. وستقدم مساعدات قريبا للناس العاملية لدى مرافق ريادة الاعمال الاكثر تضررا من الجائحة. وعلاوة على ذلك، أسس صندوق دعم محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد. ويجب التشديد هنا على نقطة وهي ان الدولة ما كان عليها من مشكلة ان تمول هذا الصندوق بالكامل ولكنها مكنت الصندوق من قبول تبرعات بغية اتاحة فرصة ابداء سكان اذريبجان تضامنا مع بعضهم بعضا ومع بلدهم في مثل هذه الاوقات الصعبة ويعد ذلك على حد ذاته نموذجا ايجابيا ايضا.

كما تعاونت أذربيجان مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة كوفيد 19 منذ الايام الاولى ودعت خبرائها لزيارة البلد وتؤخذ التوصيات المدرجة في تقرير بعثة المنظمة بعين الاعتبار من جانب مؤسسات الدولة ذات الصلة. وفي الوقت ذاته، تبدي أذربيجان تضامنا عالميا بتخصيصها دعما ماليا عن طوع لمنظمة الصحة العالمية في المحاربة العالمية ضد عدوى فيروس كورونا الجديد.