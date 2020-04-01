انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:٤٩]
باكو، 1 أبريل، أذرتاج
قال البنك المركزي إن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان كان 10 مليارات و9ر66 مليون مانات لاول ابريل.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي ان هذا المؤشر اقل قدر مليارين و4ر45 مليون مانات قياسا الى الفترة ذاتها من الشهر السابق.
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