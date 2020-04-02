مجلس الوزراء: تسجيل 41 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا الجديد اليوم

باكو، 2 أبريل ، أذرتاج

قال ابراهيم محمدوف إن معلومات اولية لليوم تشير الى تسجيل 41 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في أذربيجان.

واضاف محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان احوال 8 مصابين منهم حرجة و11 مصابا حرجة متوسطة.