البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 2 أبريل

باكو، 2 أبريل ، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 أبريل نيسان.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 2 أبريل نيسان كما يلي:

العملة الكود نومينال السعر

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0263

أورو EUR 1 1.8594

دولار أسترالي AUD 1 1.0339

روبل بلاروسي BYN 1 0.6548

ريال برازيلي BRL 1 0.3237

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

كرون دنماركي DKK 1 0.2491

لاري جورجي GEL 1 0.5313

روبي هندي INR 1 0.0223

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

دينار الكويت CAD 1 1.1996

دولار كندا KWD 1 5.4348

رينجيتي ماليزي MYR 1 0.388

بيسو المكسيك MXN 1 0.0702

جنيه مصري EGP 1 0.1079

لاي مولدوفا MDL 1 0.0925

كرون النرويج NOK 1 0.1631

زلوتي بولندا PLN 1 0.404

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0206

روبل روسي RUB 1 0.0215

حقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.322

دولار سنغافورة SGD 1 1.1849

ريال السعودية SAR 1 0.4516

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1666

دولار تايوان TWD 1 0.0561

ليرة تركيا TRY 1 0.2534

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0614

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0081

كرون التشيك CZK 1 0.0677

يوان الصين CNY 1 0.2393

جنيه إنجلترا GBP 1 2.1055

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4715

كرون السويد SEK 1 0.1693

فرنك سويسرا CHF 1 1.7565

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1375

ليرة لبنان LBP 100 0.1124

ين اليابان JPY 100 1.5815

بيسو تشيلي CLP 100 0.1974

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0103

ريال إيران IRR 100 0.004