شرطة المرور: منع محاولة 16256 وسيلة نقل لعبور منافذ الحجر الصحي الى اليوم

باكو، 2 أبريل ، أذرتاج

قالت الادارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور أرجعت خلال مدة الساعات 08.00 من 1 ابريل الى 08.00 من 2 ابريل اليوم عند منفذ العبور المقام على بعد 2ر45 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقوبا 214 وسيلة نقل ومنها 24 سيارة باتجاه المحافظات و190 سيارة باتجاه العاصمة.

كما منعت عبور 77 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام على بعد 86 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي ويفلاخ ومنها 14 سيارة باتجاه المحافظات و63 سيارة باتجاه العاصمة.

وضمنت طواقم شرطة المرور إرجاع 156 وسيلة نقل الى حيث ما سارت عند منفذ العبور المقام على بعد 65 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقازاخ وحدود جورجيا ومنها 68 سيارة باتجاه المحافظات و88 سيارة باتجاه العاصمة.

ومنعت عبور 395 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج مدينة سومغايت من خروجها.

كما أرجعت 796 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج محافظة أبشرون الى حيث ما سارت.

كما قيدت حركة 1638 وسيلة نقل خلال اليوم بجانب اعتقال 12 شخصا بالجريمة الادارية لمخالفات نظام الحجر الصحي لمحاولتهم العبور من خلال منافذ العبور وسائر الطرق الجانبية بخروجهم من المنازل او المساكل التي يقيمون بها دون حاجة قصوى وطبقت تغريما اداريا بحق 1243 شخص آخر.

وضمنت شرطة المرور بين الفترة ما بين 19 مارس والساعة 08.00 من 2 ابريل إرجاع 8685 سيارة باتجاه المحافظات وبين الفترة ما بين 24 مارس والساعة 08.00 من يوم 2 ابريل 6380 سيارة باتجاه العاصمة باكو.

ومنعت طواقم شرطة المرور الخادمة لدى منافذ العبور المقامة 16256 وسيلة نقل من العبور من خلالها عموما الى اليوم.