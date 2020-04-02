برميل من "اذري لايت" يباع بقيمة 16.53 دولار

باكو، 2 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "أذري لايت" بيع بقيمة 16.53 دولار بعد انخفاضه 2.90 دولار.

يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 19.15 دولار في ديسمبر عام 2001 ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.