تغريم مستهانين بقواعد الحجر الصحي في قوبا

قوبا، 2 أبريل ، أذرتاج

ما زالت تصدر حالات مخالفة عن المواطنين لقواعد الحجر الصحي المفروض على نطاق البلد بغية وقاية صحة الاهالي في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتقوم طواقم ادارة شرطة محافظة قوبا شمال البلد بفعاليات ميدانية وقائية للحيلولة دون مثل هذه الحالات المخالفة وغير المسؤولية حيث يحادث موظفو الشرطة السكان والاهالي حول ضرورة مراعاة القواعد الخاصة للحجر الصحي داعين اياهم للامتثال بها.

غير أن طواقم شرطة قوبا تكشف خلال دورات ميدانية عن حالات مخالفة عن مستهينين بالانذارات وبينهم من يخالف قواعد حظر التجوال دون الحاجة وخروج المساكن دون اقتضاء الحال وكذلك محاولة مغادرة حدود المحافظة خاصة ساعات ليلية ما اضطر موظفي الشرطة الى اتخاذ تدابير قانونية بحقهم بتغريمهم اداريا وفقا للمادة الـ211 من قانون المخالفات الادارية.