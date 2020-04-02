زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في جورجيا

تبيليسي، 2 أبريل ، أذرتاج

ازدادت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 13 اصابة أخرى ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 130 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان ctopcov.ge إن 5437 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 260 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

عزيزوف مراسل أذرتاج