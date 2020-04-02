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    اصابة 9 اشخاص آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الاخير في قيرغيزستان

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]

    بشكيك، 2 أبريل ، أذرتاج

    سجلت قيرغيزستان 9 حالات اخرى للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الاخير وبلغ عدد المصابين به 116 مريض.

    قال المقر الجمهوري في قيرغيزستان في بيان إن 5 مرضى تشافوا فيما يتلقى 5 مرضى العلاج لدى العناية المركزة وتقدر احوالهم حرجة للغاية.

    ويحتجر في قيرغيزستان حاليا 1588 شخص ضمن الحجر الصحي ونفذت الى اليوم 9128 اختبار بصدد المرض.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :اصابة 9 اشخاص آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الاخير في قيرغيزستان
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