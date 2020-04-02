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    مقر العمليات: هيئت كل ظرف ملائم للعزلة الذاتية للسكان بشكل شامل

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 2 أبريل ، أذرتاج

    قال ابراهيم محمدوف إن قيودا اكثر دخلت حيز التنفيذ على نطاق أذربيجان ابتداء من 31 مارس بشأن انتشار وباء عدوى فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 وقد فرضت قيود على خروج الاهالي من المنازل وباستثناء الجهات ذات الاهمية الخاصة تمت تهيئة ظروف ملائمة لاجل العزلة الذاتية للاهالي بشكل شامل.

    اوضح محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الاجراءات والتدابير المتخذة تكسب بالغ الاهمية حيث انها رامية الى حماية ووقاية صحة السكان والاهالي وفي الوقت ذاته ضمان الامن الغذائي.

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