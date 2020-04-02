زيادة عدد الاخبار الوهمية عن كوفيد 19 في التشيك

براغ، 2 أبريل ، أذرتاج

الرابطة الوطنية لوسائل الاعلام الجماهيرية في التشيك قلقة جدا بزيادة الاخبار الوهمية بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويقول خبراء إن هذا يرجع الى امتلاك السكان الماكثين في منازلهم للعزلة الذاتية وقت فراغ فائض جدا والى ارادتهم قضاء هذه الاوقات بالاشتغال بشيء ما الامر الذي تظهر اخبار وهمية او معلومات لا صحة لها لدى شبكات التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الاعلام الجماهيرية حول عدوى فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

يذكر أن التشيك لا يوجد فيها قانون يقضي بالمسؤولية الاجرامية عن نشر الاخبار الوهمية حيث أن الامر يقتصر على افشاء الخبر الوهمي على شبكات الانترنت.

ويفيد خبراء كذلك أن بعضا من الاخبار غير المصححة والمنشورة في اثناء الازمات او نظام الاحوال الطارئة قد تؤدي الى نشوب توتر اجتماعي وحتى الى حالات الوفاة بين الاهالي.

وتنشر وسائل الاعلام الجماهيرية النافذة دعوات حينا لاخر لتحلي المواطنين الحذر والحيطة ازاء ما يقرؤونه على الانترنت.

قرايفا مراسلة أذرتاج