الصين تقدم مساعدة مادية لأذربيجان في مكافحة فيروس كورونا

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أقيم اليوم في مقر وزارة الخارجية الأذربيجانية حفلا لتقديم المساعدة المادية من قبل جمهورية الصين الشعبية بغية مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

افادت وكالة أذرتاج ان نائب وزير الخارجية رامز حسنوف القى كلمة في الحفل واشار الى ان الحدث تزامن مع الذكرى الثامنة والعشرين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين اذربيجان والصين وهنأ المشاركين بهذه المناسبة. وقال نائب وزير الخارجية مشيرا إلى وجود حوار سياسي رفيع المستوى بين أذربيجان والصين على أساس التفاهم والثقة المتبادلين إن كلا البلدين يدعمان بعضهما البعض في قضايا ذات أهمية استثنائية ومن جملتها نزاع قاراباغ الجبلية القائم بين أرمينيا وأذربيجان ومبدأ "الصين الواحدة" وأكد تعاون البلدين في أشكال متعددة الأطراف أيضا. وشدد على أن المشاركة النشطة لبلدنا في مشروع "حزام واحد وطريق واحد" الذي بدأته الصين في السنوات الأخيرة أعطت دفعة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في مجالات التجارة والتكنولوجيا العالية والاستثمار والزراعة وغيرها من المجالات.

كما اشار الجانبان الى التضامن بين أذربيجان والصين في هذه الأيام الصعبة. اعرب رامز حسنوف عن شكره حكومة الصين وشعبها على دعمهم مشيرا إلى ان هدية الصين من مجموعات الاختبار لأذربيجان للكشف عن فيروس الكورونا الجديد هي مثال واضح على هذه الصداقة. وقال إن أذربيجان أبدت تضامنها مع الشعب الصيني منذ الأيام الأولى من مكافحة الصين ضد الفيروس ولم تدخر أي دعم مادي ومعنوي لمساعدته.

وشددت السفيرة الصينية لدى أذربيجان جو مين في كلمتها على أهمية هذا الحدث الذي تزامن مع الذكرى الثامنة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعلى الصداقة العميقة والدقيقة والثقة المتبادلة العالية بين الصين وأذربيجان. واعربت فى حديثها عن الاجراءات التى اتخذتها الصين حكومة وشعبا لمنع الفيروس فى البلاد بتفان كبير فى مواجهة الظهور المفاجئ لفيروس الالتهاب الرئوى التاجى الجديد وقالت الديبلوسية إن الوضع الحالي مستمر في التحسن والانتاج ونمط الحياة يتعافى بسرعة.

وشددت على أن الحكومة الأذربيجانية والناس الصديق من مختلف البلدان دعموا الصين بشدة في مختلف الأوقات خلال الفترة الأكثر صعوبة. ولوحظ أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعث برسالة تعزية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ على الفور. وأشارت السفيرة جو مين بارتياح إلى أن السلطة التنفيذية في مدينة سومقايت قد تبرعت بمواد للوقاية من فيروس الكورونا الجديد وأن مؤسسة حيدر علييف ومركز نظامي كنجوي الدولي أظهر تضامنًا نشطًا مع الصين من خلال القنوات ذات الصلة. كما أشارت الدبلوماسىة إلى أنه لتعكس الصداقة بين البلدين قررت الحكومة الصينية إخضاع الجانب الأذربيجاني لاختبار لـ 5000 شخص اكتشفوا نوعا جديدا من فيروس الكورونا.

وأكد أن الصين ستقدم المجموعة الثانية من المساعدة المالية لأذربيجان في المستقبل القريب وبما في ذلك أجهزة التنفس غير الغازية والملابس الواقية.

وفي الختام وقع نائب وزير الصحة الأذربيجاني فيكتور قاسيموف والسفيرة الصينية جو مين على "قوانين التسليم بشأن توفير المعدات الطبية من قبل جمهورية الصين الشعبية لجمهورية أذربيجان لمكافحة فيروس الكورونا".