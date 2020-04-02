الرئيس إلهام علييف: معارك ابريل أظهرت قدرة دولتنا وجيشنا ووحدة شعبنا ومواطنته
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
باكو، 2 أبريل ، أذرتاج
كتب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حسابه الرسمي على الفيسبوك بصدد معارك ابريل.
أفادت أذرتاج أن الكتابة جاء فيها "أن معارك ابريل اظهرت قدرة دولتنا وجيشنا ووحدة شعبنا ومواطنته".
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