باكو، 2 أبريل ، أذرتاج كتب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حسابه الرسمي على الفيسبوك بصدد معارك ابريل. أفادت أذرتاج أن الكتابة جاء فيها "أن معارك ابريل اظهرت قدرة دولتنا وجيشنا ووحدة شعبنا ومواطنته".

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: معارك ابريل أظهرت قدرة دولتنا وجيشنا ووحدة شعبنا ومواطنته

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