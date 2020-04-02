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    مهربان علييفا: ذكرى شهداء معارك ابريل ستعيش دائمًا في قلوبنا

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    دونت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام تدوينة بصدد معارك ابريل.

    وجاء في تدوينة للنائبة الاولى للرئيس: "ذكرى أبنائنا الشجعان الذين استشهدوا في معارك أبريل ستعيش دائمًا في قلوبنا. نسأل الله تعالى الرحمة لجميع شهدائنا".

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