مهربان علييفا: ذكرى شهداء معارك ابريل ستعيش دائمًا في قلوبنا

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

دونت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام تدوينة بصدد معارك ابريل.

وجاء في تدوينة للنائبة الاولى للرئيس: "ذكرى أبنائنا الشجعان الذين استشهدوا في معارك أبريل ستعيش دائمًا في قلوبنا. نسأل الله تعالى الرحمة لجميع شهدائنا".