مهربان علييفا: ذكرى شهداء معارك ابريل ستعيش دائمًا في قلوبنا
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٥]
باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
دونت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام تدوينة بصدد معارك ابريل.
وجاء في تدوينة للنائبة الاولى للرئيس: "ذكرى أبنائنا الشجعان الذين استشهدوا في معارك أبريل ستعيش دائمًا في قلوبنا. نسأل الله تعالى الرحمة لجميع شهدائنا".
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