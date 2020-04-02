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    باقيشيف: نأسف على محاولة بعض المواطنين خرق نظام الحجر الصحي

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٦]

    باكو، 2 أبريل ، أذرتاج

    على الرغم من كل الجهود نأسف على محاولة بعض المواطنين خرق نظام الحجر الصحي.

    أفادت أذرتاج أن هذا أبلغه عزيز باقيشيف نائب رئيس الادارة العامة للامن العام لدى وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات الخاصة لدى مجلس الوزراء. وقال "اكتشفت 41 مرفقا عاما حاول العمل والاشتغال خرقا منها نظام الحجر الصحي واعتقل شخص واحد اداريا وغرم 40 شخصا آخر. واعتقل 12 شخصا حاولوا العبور من خلال منافذ العبور بالمحافظات وغرم 1243 شخص اداريا حتى الان."

     

    AZERTAG.AZ :باقيشيف: نأسف على محاولة بعض المواطنين خرق نظام الحجر الصحي
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