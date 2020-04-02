باكو، 2 ابريل / نيسان، (أذرتاج) ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب محافظة شيتشيوي بمنطقة قانتسي التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين الساعة 20:23 مساء اليوم (الأربعاء) بالتوقيت المحلي. ورصد مركز الزلزال عند ملتقى خط العرض 33.04 درجة شمالا وخط الطول 98.92 درجة شرقا. وتحدد مركز الزلزال على عمق 10 كم.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سيتشوان الصينية

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