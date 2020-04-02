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    مقر العمليات: احضر الخام أذربيجان لإنتاج الاقنعة الطبية
    المشكلة الخاصة بالاقنعة الطبية والكحول الطبي ستعالج قريبا

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٤]

    باكو، 2 أبريل ، أذرتاج

    قال ابراهيم محمدوف إن المشكلة الخاصة بالاقنعة الطبية والكحول الطبي في أذربيجان ستعالج في الايام القريبة حيث أن جمهوريتنا أحضِرتها المواد الخام لإنتاج الاقنعة الطبية وسيشرع في الايام القريبة في إنتاج الاقنعة الجرثومية والنانوية والجراحية.

    اوضح محمدوف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 200 الف قناع سينتج يوميا:

    "وقد تم تركيب المعدات والاجهزة وستنطلق هذه العملية من اوائل ابريل".

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات: احضر الخام أذربيجان لإنتاج الاقنعة الطبية
    المشكلة الخاصة بالاقنعة الطبية والكحول الطبي ستعالج قريبا
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    مقر العمليات: احضر الخام أذربيجان لإنتاج الاقنعة الطبية المشكلة الخاصة بالاقنعة الطبية والكحول الطبي ستعالج قريبا