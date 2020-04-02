موسكو، 2 أبريل ، أذرتاج سجلت جهات معنية في الاتحاد الروسي 771 حالة جديدة للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي. أفادت أذرتاج أن الحالات الجديدة سجلت لدى 29 ولاية روسية ليصل الرقم العام في البلد الى 3548 حالة اصابة علما بان 235 مريض منهم قد تشافوا و30 مريضا لقوا حتفهم. عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : تسجيل 771 حالة الاصابة بعدوى كوفيد 19 خلال اليوم الماضي في 29 ولاية روسية

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