باكو، 3 أبريل ، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أبريل نيسان. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 3 أبريل نيسان كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0263 أورو EUR 1 1.8594 دولار أسترالي AUD 1 1.0339 روبل بلاروس BYN 1 0.6548 ريال برازيلي BRL 1 0.3237 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934 كرون دنماركي DKK 1 0.2491 لاري جورجي GEL 1 0.5313 روبي هندي INR 1 0.0223 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.1996 دينار الكويت KWD 1 5.4348 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.388 بيسو المكسيك MXN 1 0.0702 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.0925 كرون النرويج NOK 1 0.1631 زلوتي بولندا PLN 1 0.404 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0206 روبل روسي RUB 1 0.0215 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.322 دولار سنغافورة SGD 1 1.1849 ريال السعودية SAR 1 0.4516 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1666 دولار تايوان TWD 1 0.0561 ليرة تركيا TRY 1 0.2534 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0614 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0081 كرون التشيك CZK 1 0.0677 يوان الصين CNY 1 0.2393 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1055 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4715 كرون السويد SEK 1 0.1693 فرنك سويسرا CHF 1 1.7565 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1375 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5815 بيسو تشيلي CLP 100 0.1974 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0103 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده