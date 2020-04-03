البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 3 أبريل ، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أبريل نيسان.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 3 أبريل نيسان كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0263
أورو EUR 1 1.8594
دولار أسترالي AUD 1 1.0339
روبل بلاروس BYN 1 0.6548
ريال برازيلي BRL 1 0.3237
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934
كرون دنماركي DKK 1 0.2491
لاري جورجي GEL 1 0.5313
روبي هندي INR 1 0.0223
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.1996
دينار الكويت KWD 1 5.4348
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.388
بيسو المكسيك MXN 1 0.0702
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.0925
كرون النرويج NOK 1 0.1631
زلوتي بولندا PLN 1 0.404
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0206
روبل روسي RUB 1 0.0215
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.322
دولار سنغافورة SGD 1 1.1849
ريال السعودية SAR 1 0.4516
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1666
دولار تايوان TWD 1 0.0561
ليرة تركيا TRY 1 0.2534
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0614
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0081
كرون التشيك CZK 1 0.0677
يوان الصين CNY 1 0.2393
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1055
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4715
كرون السويد SEK 1 0.1693
فرنك سويسرا CHF 1 1.7565
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1375
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.5815
بيسو تشيلي CLP 100 0.1974
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0103
ريال إيران IRR 100 0.004
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