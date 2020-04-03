  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١١:١٨]

    باكو، 3 أبريل ، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أبريل نيسان.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 3 أبريل نيسان كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0263

    أورو EUR 1 1.8594

    دولار أسترالي AUD 1 1.0339

    روبل بلاروس BYN 1 0.6548

    ريال برازيلي BRL 1 0.3237

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

    كرون دنماركي DKK 1 0.2491

    لاري جورجي GEL 1 0.5313

    روبي هندي INR 1 0.0223

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.1996

    دينار الكويت KWD 1 5.4348

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.388

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0702

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0925

    كرون النرويج NOK 1 0.1631

    زلوتي بولندا PLN 1 0.404

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0206

    روبل روسي RUB 1 0.0215

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.322

    دولار سنغافورة SGD 1 1.1849

    ريال السعودية SAR 1 0.4516

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1666

    دولار تايوان TWD 1 0.0561

    ليرة تركيا TRY 1 0.2534

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0614

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0081

    كرون التشيك CZK 1 0.0677

    يوان الصين CNY 1 0.2393

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1055

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4715

    كرون السويد SEK 1 0.1693

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7565

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1375

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.5815

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1974

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0103

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 2 أبريل
    ٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٤]
    الإحصاءات تكشف عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير
    ٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٥‎٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 1 أبريل
    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]
    وقف حركة القطارات في ميترو أنفاق باكو
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم