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    زلزال بقوة 4.7 يضرب ولاية "وان" التركية

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:١٨]

    أنقرة، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ولاية "وان" جنوب شرقي تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) ان الزلزال وقع في الساعة 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي.

    كان مركز الزلزال في قضاء توشبا بالولاية.

    ولم تسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.7 يضرب ولاية "وان" التركية
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