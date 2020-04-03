زلزال بقوة 4.7 يضرب ولاية "وان" التركية
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:١٨]
أنقرة، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ولاية "وان" جنوب شرقي تركيا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) ان الزلزال وقع في الساعة 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي.
كان مركز الزلزال في قضاء توشبا بالولاية.
ولم تسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.
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