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    تسجيل 43 حالة أخرى للاصابة بعدوى فيروس كورنا المستجد في أذربيجان

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٦]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات ان 43 حالة أخرى سجلت للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تعافى 32 شخصا من اصل 443 مصاب وتم ترخيصهم وتوفي 5 اشخاص.

    في الوقت الحاضر، يتم علاج 406 شخص في مستشفيات خاصة و7 أشخاص منهم في حالة خطيرة و12 شخصا في حالة متوسطة.

    AZERTAG.AZ :تسجيل 43 حالة أخرى للاصابة بعدوى فيروس كورنا المستجد في أذربيجان
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