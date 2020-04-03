قرار مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بشأن حظر التجول إلا بأذن خاص على نطاق أذربيجان تشديد قواعد الخروج من المساكن

باكو، 3 أبريل ، أذرتاج

حددت قيود الحركة في البلد ضمن نظام الحجر الخاص المطبق بغية التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني قرر بغية حماية حياة الأهالي وصحتهم وضمان العمل غير المنقطع لمؤسسات الدولة ومرافق تموين الحياة وكذلك فعاليات المرافق الاقتصادية بالحد الضروري في ظل الأوضاع الراهنة بتطبيق قيود التحرك على نطاق البلد خلال الفترة ما بين الساعة 00.00 من 5 أبريل 2020م إلى الساعة 00.00 من يوم 20 أبريل 2020م على النحو التالي:

1- يسمح للمنتمين للتصنيف الآتي ذكره بالخروج من المساكن على أساس بطاقات الخدمة أو وثيقة محل العمل:

* موظفو الديوان الرئاسي الأذربيجاني وجهاز مجلس الوزراء الأذربيجاني

* نواب المجلس الوطني الأذربيجاني وموظفو جهاز البرلمان

* رؤساء أجهزة السلطات التنفيذية المركزية والمحلية ونوابهم

* أمينة المظالم وموظفو جهازها

* رؤساء الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالدولة بما فيهم رؤساء الأشخاص الاعتبارية ذات القانون العام ونوابهم

* موظفو وزارة الخارجية الأذربيجانية

* موظفو وزارة الزراعة الأذربيجانية والمؤسسات التابعة لها

* موظفو المرافق ذات الأهمية الحكومية وتموين الحياة وكذلك المؤسسات الناشطة دون الانقطاع وقائمتها بالمرفق الأول

* موظفو الأجهزة الصحية الحكومية والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة

* موظفو أجهزة انفاذ القانون والمحاكم والأجهزة الخاصة بالخدمة العسكرية ومحامون

* موظفو وسائل الاعلام الجماهيرية

* موظفو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمد عليها لدى جمهورية أذربيجان وأعضاء هيئاتها المحلية وذلك على أساس بطاقات الاعتماد المقدمة من جانب وزارة الخارجية الأذربيجانية

2- يسمح للمنتمين إلى التصنيف الاتي ذكره اسفله بالتحرك على نطاق البلد بعد ادخال معلوماتهم من قبل أصحاب الاعمال في البوابة الحكومية على العنوان icaze.e-gov.az باستخدام التوقيع الالكتروني:

* موظفو الأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالدولة بما فيهم رؤساء الأشخاص الاعتبارية ذات القانون العام الذين يجلبون إلى العمل وقائمتهم بالمرفق الثاني

* موظفو الأشخاص الاعتبارية الخاصة المسموح لها بمواصلة فعالياتها في المجالات المحددة بقرار مجلس الوزراء الأذربيجاني الصادر في 30 مارس عام 2020م رقم 120 والأشخاص الطبيعية التي تواصل أنشطة ريادة العمل دون تأسيس اشخاص اعتبارية وعمالها

* موظفون مطلوبون بحماية الأشخاص الاعتبارية الخاصة غير المسموح لها بمواصلة فعالياتها وضمان امنها الفنية

3- تحرك متطوعين منتمين إلى كل من الجمعية الاهلية "متطوعي أسان" والجمعية الاهلية "التنمية الإقليمية" وحركة "متطوعي التنمية الزراعية" ومتطوعي "بير" الطلابية ومتطوعي وزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية مسموح لهم به بعد ادخال معلومات عنهم في البوابة الحكومية على العنوان icaze.e-gov.az

4- ومغادرة سائر الأشخاص مساكنهم مشروطة بالحالات وقواعدها التالية فقط:

* بسبب الضرورة الطبية غير المؤجلة وتلقي العلاج وفقا للجدول الزمنية أيا كان

* ضرورة شراء الأغذية وسائر مواد الحاجة اليومية وكذلك الادوية والاستفادة من خدمات المصارف والبريد

* المشاركة في تشييع جنازة الأقارب بالصهر

يجب على هؤلاء الأشخاص أن يرسلوا معلومات عن انفسهم عبر الرسائل القصيرة إلى الرقم 8103 بغية الحصول على اذن لمغادرة أماكن الإقامة وخدمة الرسائل القصيرة مجانة على أن تحتوي الرسائل القصيرة احد التصانيف الثلاثة الاتية مع معلومات تصدق على هوية المرسل المستأذن:

4-1- رقم 1 بسبب مغادرة أماكن الإقامة من اجل الضرورة الطبية غير المؤجلة او تقلي العلاج وفقا للجدول الزمني للحصول على اذن المغادرة لمدة ساعتين داخل المحافظة او المدينة وعند اقتضاء حال التحرك بين المحافظات والمدن تؤخذ بعين الاعتبار مسافة بين عنوان اقامته وعنوان مقصود ومدة عملية العلاج وتحدد مدة العودة على أساس وثيقة مقدمة من جانب الطبيب وتبرز عند كل طلب من موظفي الشرطة

4-2- رقم 2 بسبب مغادرة أماكن الإقامة من اجل شراء الأغذية وسائر مواد الحاجة اليومية وكذلك الادوية والاستفادة من خدمات المصارف والبريد للحصول على اذن مدته ساعتين مرة واحدة خلال اليوم

4-3- رقم 3 بسبب مغادرة أماكن الإقامة المشاركة في تشييع جنازة الأقارب بالصهر

5- معلومات تصدق على هوية شخص ترسل على النحو التالي:

* لمواطني جمهورية أذربيجان – رقم تسلسلي لبطاقة الهوية ومثلا AZE11111111

* للأجانب المقيمين في جمهورية أذربيجان مؤقتا او دائما او عديمي الجنسية – رقم تسلسلي لبطاقة إقامة المؤقتة او الدائمة في أراضي جمهورية أذربيجان ومثلا MYİ (DYİ)1111111

* للأجانب الممددة لهم مدة الإقامة مؤقتا في أراضي جمهورية أذربيجان او عديمي الجنسية – رقم تسلسلي لقرار تمديد مدة الإقامة المؤقتة ومثلا MOM1111111

على أن تحتوي الرسائل القصيرة معلومات مطلوبة على النحو المماثل:

يجب على كل شخص اذا اقتضى له حالة مغادرة أماكن الإقامة من اجل شراء الأغذية وسائر مواد الحاجة اليومية وكذلك الادوية والاستفادة من خدمات المصارف والبريد أن يرسل الرسالة القصيرة التي تحوي 2 AZE1111111 إلى رقم 8103 .

6- جواب بلغه عن نظام المعلومات الحكومية الالكترونية سيحتوي على مدة سريان الاذن ولا يجوز لاحد أن يغادر مكان اقامته إلا بعد حصوله على جواب إيجابي على طلبه.

7- لا يطلب بارسال الرسائل القصيرة بسبب مغادرة أماكن الإقامة عند اقتضاء حال طارئة تهدد الحياة والصحة تهديدا مباشرا. كما يسمح للأشخاص المدعوين للتمثل لدى المحاكم او أجهزة انفاذ القانون بمغادرة أماكن اقامتهم دون ارسال الرسائل القصيرة لطلب الاذن. وفي مثل هذه الحالات عليهم أن يبرزوا وثيقة استدعائهم للمحاكم او أجهزة انفاذ القانون عند كل طلب من موظفي الشرطة.

8- لكل شخص يواجه صعوبة في الاستفادة من نظام الحصول على اذن مغادرة أماكن الإقامة عبر الرسائل القصيرة حق في مراجعة مركز خدمة أسان عبر رقم 9108.

9- المؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار تدخل معلومات عن موظفيها وكذلك الجمعيات الاهلية المعنية بحركة التطوع تدرج معلومات عن أعضائها في البوابة الحكومية على العنوان icaze.e-gov.az بدء من الساعة 10.00 من يوم 3 أبريل عام 2020م.

10- من الواجب على كل من يغادر مكان اقامته وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار أن يكون حائزا بوثائق تصدق هويته.

11- حالات مخالفة قواعد تطبيق قيود الحركة والتحرك والتنقل تقدر مثل حالات مخالفة نظام الحجر الصحي الخاص بمعاقبتهم وفقا لقانون المخالفات العامة والقانون الجنائي. كما أن الجهات ذات الصلة تحرر وتدقق دائما حالات إدراج معلومات خاطئة من اجل الحصول على الإذن عبر البوابة الحكومية على العنوان icaze.e-gov.az وحالات سوء استخدام عمليات الحصول على الاذن من خلال نظام الرسائل القصيرة لاتخاذ إجراءات معاقبة مشددة بحق كل من حاول مثل السلوك من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

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المرفق رقم 1

قائمة المرافق ذات الأهمية الحكومية وتموين الحياة التي عليها أن تجلب عددا محدودا من موظفيها إلى العمل وكذلك المؤسسات الناشطة دون الانقطاع :

1- شركة اذر صو المساهمة المفتوحة

2- الاتحاد الإنتاجي اذري غاز

3- شركة اذر ايشيق المساهمة المفتوحة

4- شركة اذر اينيرجي المساهمة المفتوحة

5- شركة اذر ايستيليك تجهيزات المساهمة المفتوحة للطاقة الحرارية

6- شركة النفط الحكومية الأذربيجانية ومؤسسات تابعة لها ومؤسسات مشتركة لها

7- شركة استصلاح الأراضي وامداد المياه والري الأذربيجانية المساهمة المفتوحة

8- شركة أذر غولد المساهمة المغلقة

9- شركة اذر اغرار تيكينتي المساهمة للانشاء الزراعي

10- شركة المجموعة الصناعية الأذربيجانية المساهمة المفتوحة

11- شركة اذر كوسموس المساهمة المفتوحة للاتصالات الفضائية

12- شركة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية المساهمة المغلقة

13- شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة

14- شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة المغلقة

15- الوكالة الحكومية للطرق البرية

16- خدمة المسح الأرضي والزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية

17- وكالة باكو للنقل

18- شركة مترو انفاق باكو المساهمة المغلقة

19- شركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي المساهمة المغلقة

20- وكالة البحر الحكومية

21- وكالة الطيران المدني الحكومية

22- الاتحاد الإنتاجي لمصنع كنجة للسيارات

23- مؤسسات انتاج الخبز وسائر المنتجات الغذائية وتموينها وتزويدها

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المرفق رقم 2

قائمة الأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالدولة بما فيهم رؤساء الأشخاص الاعتبارية ذات القانون العام الذين يجلبون إلى العمل التي عليها ادراج معلومات من جانبها من اجل صدور السماح لموظفيها بالتنقل

1- وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية

2- وزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية

3- وزارة التعليم الأذربيجانية

4- وزارة البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية

5- وزارة الاقتصاد الأذربيجانية

6- وزارة المالية الأذربيجانية د

7- وزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية

8- وزارة الطاقة الأذربيجانية

9- وزارة الثقافة الأذربيجانية

10- وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية

11- اللجنة الحكومية المعنية بشؤون اللاجئين والمشردين الأذربيجانية

12- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للإحصاءات

13- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للاعمار والتصميم الهندسي

14- اللجنة الحكومية الأذربيجانية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل

15- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للعمل مع الطوائف الدينية

16- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للعمل مع الجاليات

17- الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني اسان خدمة

18- الوكالة الأذربيجانية للأمن الغذائي

19- الوكالة الحكومية الأذربيجانية للسياحة

20- الوكالة الأذربيجانية للملكية الفكرية

21- الوكالة الحكومية الأذربيجانية لإنشاء المساكن

22- الوكالة الحكومية الأذربيجانية للإعلان

23- وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج

24- الوكالة الوطنية الأذربيجانية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام

25- بنك جمهورية أذربيجان المركزي والمصارف الخاصة بالدولة

26- صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني

27- أجهزة السلطات التنفيذية الأذربيجانية للمدن والمحافظات

28- إدارة محمية إيتشري شهر التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية

29- الإدارة الأذربيجانية لكورنيش بحر الخزر

30- المركز الحكومي الأذربيجاني للامتحانات

31- غرفة الحسابات الأذربيجانية

32- صندوق الرهن العقاري وتأمين القروض الأذربيجاني

33- صندوق تأمين الودائع الأذربيجاني

34- صندوق التنمية الاجتماعية للمشردين الأذربيجاني

35- شركة أذر كونتراكت للعقود المساهمة

36- شركة منظمة اغرار كريديت للائتمان غير المصرفية المساهمة المغلقة