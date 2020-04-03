تصدير حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠١]
باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم تصدير 5 ملايين و679.3 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال شهري يناير – فبراير للعام الجاري من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة مليارين و727.3 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 5 ملايين و781.7 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها مليارين و603.9 مليون دولار.
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