تصدير حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية

باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تصدير 5 ملايين و679.3 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال شهري يناير – فبراير للعام الجاري من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة مليارين و727.3 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 5 ملايين و781.7 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها مليارين و603.9 مليون دولار.