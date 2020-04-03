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    تصدير حوالي 147 ألف طن من المنتجات النفطية من البلاد

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 146.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 65.4 مليون دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن البلد صدر خلال شهري يناير – فبراير للعام السابق 92.5 ألف طن من المنتجات النفطية بتكلفة وصلت إلى 48.5 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير حوالي 147 ألف طن من المنتجات النفطية من البلاد
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