شرطة المرور: منع محاولة 17576 وسيلة نقل لعبور منافذ الحجر الصحي الى اليوم

باكو، 3 أبريل ، أذرتاج

قالت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور أرجعت خلال مدة الساعات 08.00 من 2 أبريل الى 08.00 من 3 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على بعد 2ر45 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقوبا 143 وسيلة نقل ومنها 25 سيارة باتجاه المحافظات و118 سيارة باتجاه العاصمة.

كما منعت عبور 58 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام على بعد 86 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي ويفلاخ ومنها 34 سيارة باتجاه المحافظات و24 سيارة باتجاه العاصمة.

وضمنت طواقم شرطة المرور إرجاع 204 وسيلة نقل الى حيث ما سارت عند منفذ العبور المقام على بعد 65 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقازاخ وحدود جورجيا ومنها 45 سيارة باتجاه المحافظات و159 سيارة باتجاه العاصمة.

ومنعت عبور 265 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج مدينة سومغايت من خروجها.

كما أرجعت 650 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج محافظة أبشرون الى حيث ما سارت.

كما قيدت حركة 1320 وسيلة نقل خلال اليوم بجانب اعتقال 10 أشخاص بالجريمة الإدارية لمخالفات نظام الحجر الصحي لمحاولتهم العبور من خلال منافذ العبور وسائر الطرق الجانبية بخروجهم من المنازل او المساكن التي يقيمون بها دون حاجة قصوى وطبقت تغريما إداريا بحق 3566 شخص آخر ومنهم 1476 سائق وراكب.

ومنعت طواقم شرطة المرور الخادمة لدى منافذ العبور المقامة 17576 وسيلة نقل من العبور من خلالها عموما الى اليوم.