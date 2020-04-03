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    ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جورجيا 148 حالة

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]

    تبيليسي، 3 أبريل ، أذرتاج

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 14 حالة إصابة أخرى خلال مدة 12 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 148 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان ctopcov.ge إن 5550 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 281 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

    وتشافى 27 شخصا من مرض فيروس كورونا الجديد حتى اليوم في جورجيا.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جورجيا 148 حالة
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