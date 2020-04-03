الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 14 بئرا ارتوازية لدى 9 مناطق سكنية في فضولي

باكو، 3 أبريل ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الثالث من أبريل اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة فضولي ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 980 ألف مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 14 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 9 مناطق سكنية يقطنها 15373 نسمة بمحافظة فضولي جنوب غربي البلاد.