باكو، 3 أبريل ، أذرتاج تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثالث من أبريل نيسان اليوم الاعمال المنفذة لتوسيع الطريق السريع الواصل بين باكو وسومغايت. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة شارك كذلك في حفل افتتاح جسر عبور المشاة جديد الانشاء عند تقاطع شارعي موسكو و20 يناير. وقدم رئيس مجلس إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة إلى الرئيس إلهام علييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الاعمال المنفذة لتوسيع الطريق السريع الواصل بين باكو وسومغايت

رئيس الدولة يشارك في حفل افتتاح جسر عبور المشاة عند تقاطع شارعي موسكو و20 يناير

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