وزارة الاقتصاد تعلن مؤشرات تنفيذ ميزانية الدولة خلال الربع الأول

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

أعلنت وزارة الاقتصاد عن مؤشرات تنفيذ ميزانية الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

جاء في بيان الوزارة أن إيرادات الميزانية خلال الربع بلغت 7 مليارات و9ر810 مليون مانات فيما وصلت نفقاتها إلى 5 مليارات و8ر254 مليون مانات لتشكل فائض قدره مليارين و1ر556 مليون مانات.

وأضافت الوزارة في البيان أن ميزانية الدولة نفذت خلال الربع الأول بزيادة بنسبتها 9ر35 في المائة على توقعات الربع مفيدة أن 5ر32 في المائة من هذه الأموال جاءت من نصيب الإيرادات من القطاع غير النفطي.