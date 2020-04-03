تبيليسي، 3 أبريل، أذرتاج ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا بواقع 73 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 736 شخص. قال المركز الأرميني للمعلومات الموحدة إن أرمينيا فارق الحياة فيها بسبب عدوى فيروس كورونا الجديد 7 اشخاص. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في أرمينيا عن 700 حالة

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