تسجيل 601 حالة الإصابة الحديثة بعدوى كوفيد 19 خلال اليوم الماضي في 78 ولاية روسية

موسكو، 3 أبريل، أذرتاج

سجلت جهات معنية في الاتحاد الروسي 601 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي.

أفادت أذرتاج أن الحالات الجديدة سجلت لدى 78 ولاية روسية ليصل الرقم العام في البلد الى 4149 حالة اصابة علما بان 281 مريض منهم قد تشافوا و34 مريضا لقوا حتفهم وما زال 210206 شخص تحت الرقابة الطبية المشددة.

كما بلغ عدد المصابين في موسكو 448 شخص ونحو نصف هذا العدد من فئة السن الأدنى من 45 عاما.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج