تزايد عدد المصابين بكوفيد 19 في أوكرانيا
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
كييف، 3 أبريل، أذرتاج
قالت وزارة الصحة في أوكرانيا إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 942 شخص.
وأضافت أن الجهات المعنية سجلت إصابة 138 شخص خلال اليوم الأخير وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب المرض 23 شخصا وتشافى 19 شخصا من المرض بالعلاج.
واعلن عن حالة الطوارئ في 15 ولاية اوكرانية حيث فرض نظام الحجر الصحي على نطاق البلد إلى 24 أبريل مع وقف جميع الرحلات الجوية.
حسينلي مراسل أذرتاج
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٠]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٣٢]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٥٠]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٥]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥٠]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٥٠]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥٦]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥٤]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٦]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٢٦]
٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٨]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:١١]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك