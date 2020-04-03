تزايد عدد المصابين بكوفيد 19 في أوكرانيا

كييف، 3 أبريل، أذرتاج

قالت وزارة الصحة في أوكرانيا إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 942 شخص.

وأضافت أن الجهات المعنية سجلت إصابة 138 شخص خلال اليوم الأخير وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب المرض 23 شخصا وتشافى 19 شخصا من المرض بالعلاج.

واعلن عن حالة الطوارئ في 15 ولاية اوكرانية حيث فرض نظام الحجر الصحي على نطاق البلد إلى 24 أبريل مع وقف جميع الرحلات الجوية.

حسينلي مراسل أذرتاج