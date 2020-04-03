وزارة الاقتصاد تكشف عن حجم إيرادات ميزانية الدولة من القطاع غير النفطي خلال الربع الأول

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

أعلنت وزارة الاقتصاد عن مؤشرات تنفيذ ميزانية الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

جاء في بيان الوزارة أن إيرادات الميزانية خلال الربع من القطاع غير النفطي زادت عن 5ر2 ملياري مانات.

وأضافت الوزارة في البيان أن ميزانية الدولة نفذت خلال الربع الأول بزيادة بنسبتها 9ر35 في المائة او قدر 7 مليارات و9ر810 مليون مانات على توقعات الربع البالغة مفيدة أن 5ر32 في المائة او مليارين و3ر536 مليون مانات من هذه الأموال جاءت من نصيب الإيرادات من القطاع غير النفطي.

يذكر أن إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع بلغت 7 مليارات و9ر810 مليون مانات فيما وصلت نفقاتها إلى 5 مليارات و8ر254 مليون مانات لتشكلِ فائضٍ قدره مليارين و1ر556 مليون مانات.