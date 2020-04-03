زيادة عدد المصابين بكوفيد 19 في أوزبكستان

طشقند، 3 أبريل، أذرتاج

قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 221 شخص علما بان هذا الرقم كان 205 شخص في بيان صادر صباح اليوم.

وقالت في البيان إن 25 مصابا تشافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان و17 مصابا اكتشف لديهم الالتهاب الرئوي وما زالت أحوال 6 مصابين حرجة وفقد شخصان حياتهما.

يذكر أن البلد فرض العزلة الذاتية على كل من يتجاوز عمره عن 65 سنة ولا يسمح لهم الخروج من المساكن إلا لضرورة شراء الأغذية والأدوية.

كنكرلي مراسل أذرتاج