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    اقتصاد


    المالية تكشف عن حجم تحويلات الجمارك إلى الميزانية هذا العام

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]

    باكو، 3 أبريل، أذرتاج

    حولت 991 مليون مانات إلى ميزانية الدولة من قبل جهاز الجمارك خلال الربع الأول وذلك اكثر قدر 91 مليون مانات او بنسبة 1ر10 في المائة قياسا إلى ما كان من المتوقع.

    قالت وزارة المالية في بيان حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي أن جهاز الجمارك حول إلى الميزانية خلال فترة يناير – فبراير 663 مليون و306 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ :المالية تكشف عن حجم تحويلات الجمارك إلى الميزانية هذا العام
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