قرار مقر العمليات بشأن تسوية نظام دوام العمل خلال مدة الحجر الصحي الخاص في أذربيجان قائمة المجالات المسموح لها بمواصلة العمل خلال الحجر الصحي

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

اصدر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني قرارا بشأن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على أراضي البلد.

أفادت أذرتاج أن القرار جاء فيه مالي:

1- فرض نظام دوام العمل الخاص التالي على نطاق البلد خلال مدة الحجر الصحي الخاص بين 31 مارس – 20 أبريل 2020م المعلن عنه في أراضي جمهورية أذربيجان بهدف التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19:

1-1- "قائمة المرافق ذات الأهمية الحكومية وتموين الحياة والأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالدولة والأشخاص الاعتبارية ذات القانون العام الذين التي يجلب رؤساؤها وعمال لها عند الضرورة إلى العمل خلال مدة الحجر الصحي الخاص المعلن عنه على أراضي جمهورية أذربيجان" تحدد وفقا لما ورد في المرفق رقم 1 من هذا القرار

1-2- ليجلب رؤساء المرافق ذات الأهمية الحكومية وتموين الحياة والأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالدولة والأشخاص الاعتبارية ذات القانون العام المنصوص عليها في المرفق رقم 1 من هذا القرار عددا محدودا من العاملين إلى العمل من اجل ضمان فعاليات مرافق مؤسساتهم ويمنحوا لهم أيام الاستراحة الإضافية خلال العام مقابل الأيام التي جلبوا للعمل فيها

1-3- لتحفظ رواتب العمال غير المجلوبين إلى العمل لدى المرافق ذات الأهمية الحكومية وتموين الحياة والأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالدولة والأشخاص الاعتبارية ذات القانون العام

1-4- من الموصى به لاصحاب الاعمال والمشاريع أن يحتفظوا برواتب العمال غير المجلوبين إلى العمل في سائر المجالات غير التي صدر السماح لها بمواصلة الفعاليات المحددة في المرفق رقم 2 من هذا القرار

1-5- ضمان عمل العاملين غير المجلوبين إلى العمل في مساكنهم وكذلك عن بعد او عبر شبكات التواصل والاتصالات قدر المستطاع

1-6- لا تغيير نظام دوام العمل واوقاته لعام 2020م لتطبيق نظام دوام العمل الخاص المذكور.

2- يلغى قرار مجلس الوزراء الأذربيجاني الصادر في 25 مارس 2020م رقم 113 "في تحديد أيام غير الدوام باعتبارها نظام دوام العمل الخاص في جمهورية أذربيجان.

3- يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2020م.

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المرفق رقم 1

بقرار مجلس الوزراء الأذربيجاني الصادر في 31 مارس عام 2020م رقم 122

قائمة المرافق ذات الأهمية الحكومية وتموين الحياة والأجهزة الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالدولة والأشخاص الاعتبارية ذات القانون العام الذين التي يجلب رؤساؤها وعمال لها عند الضرورة إلى العمل خلال مدة الحجر الصحي الخاص المعلن عنه على أراضي جمهورية أذربيجان

1- الديوان الرئاسي الأذربيجاني

2- جهاز مجلس الوزراء الأذربيجاني

3- وزارة الصحة الأذربيجانية

4- وزارة الخارجية ومن جملتها سفارات جمهورية أذربيجان في الخارج

5- وزارة الداخلية الأذربيجانية

6- النيابة العامة الأذربيجانية

7- وزارة الدفاع الأذربيجانية

8- وزارة الطوارئ الأذربيجانية

9- وزارة العدل الأذربيجانية

10- وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية

11- وزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية

12- وزارة التعليم الأذربيجانية

13- وزارة البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية

15- وزارة الاقتصاد الأذربيجانية

16- وزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية

17- وزارة الطاقة الأذربيجانية

18- وزارة الزراعة الأذربيجانية

19- وزارة الثقافة الأذربيجانية

20- وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية

21- جهاز الجمارك الحكومي

22- اللجنة الحكومية المعنية بشؤون اللاجئين والمشردين الأذربيجانية

23- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للإحصاءات

24- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للاعمار والتصميم الهندسي

25- اللجنة الحكومية الأذربيجانية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل

26- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للعمل مع الطوائف الدينية

27- اللجنة الحكومية الأذربيجانية للعمل مع الجاليات

28- جهاز امن الدولة الأذربيجاني

29- جهاز الاستخبارات الخارجية الأذربيجاني

30- جهاز الهجرة الأذربيجاني

31- جهاز حرس الحدود الأذربيجاني

32- جهاز التعبئة والتجنيد العسكري الأذربيجاني

33- الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني اسان خدمة

34- الوكالة الحكومية الأذربيجانية للتأمين الطبي الالزامي واتحاد إدارة الفروع الطبية الإقليمية طبيب والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة

35- الوكالة الأذربيجانية للأمن الغذائي

36- الوكالة الحكومية الأذربيجانية للسياحة

37- الوكالة الأذربيجانية للملكية الفكرية

38- الوكالة الحكومية الأذربيجانية للإعلان

39- الوكالة الحكومية الأذربيجانية لإنشاء المساكن

40- وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج

41- الوكالة الوطنية الأذربيجانية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام

42- بنك جمهورية أذربيجان المركزي والمصارف الخاصة بالدولة

43- صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني

44- شركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار

45- أجهزة السلطات التنفيذية الأذربيجانية للمدن والمحافظات

46- إدارة محمية إيتشري شهر التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية

47- الإدارة الأذربيجانية لكورنيش بحر الخزر

48- المركز الحكومي الأذربيجاني للامتحانات

49- غرفة الحسابات الأذربيجانية

50- شركة اذر ايشيق المساهمة المفتوحة

51- شركة اذر صو المساهمة المفتوحة

52- الاتحاد الإنتاجي اذري غاز

53- شركة اذر اينيرجي المساهمة المفتوحة

54- شركة اذر كوسموس المساهمة المفتوحة للاتصالات الفضائية

55- شركة استصلاح الأراضي وامداد المياه والري الأذربيجانية المساهمة المفتوحة

56- شركة اذر ايستيليك تجهيزات المساهمة المفتوحة للطاقة الحرارية

57- شركة منظمة اغرار كريديت للائتمان غير المصرفية المساهمة المغلقة

58- شركة أذر غولد المساهمة المغلقة

59- شركة المجموعة الصناعية الأذربيجانية المساهمة المفتوحة

60- شركة أذر كونتراكت للعقود المساهمة

61- شركة اذر اغرار تيكينتي المساهمة للانشاء الزراعي

62- وكالة باكو للنقل

63- شركة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية المساهمة المغلقة

64- شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة

65- شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة المغلقة

66- شركة مترو انفاق باكو المساهمة المغلقة

67- شركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي المساهمة المغلقة

68- صندوق تأمين الودائع الأذربيجاني

69- صندوق التنمية الاجتماعية للمشردين الأذربيجاني

70- صندوق الرهن العقاري وتأمين القروض الأذربيجاني

71- خدمة المسح الأرضي والزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية

72- الاتحاد الإنتاجي لمصنع كنجة للسيارات

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المرفق رقم 2

بقرار مجلس الوزراء الأذربيجاني الصادر في 31 مارس عام 2020م رقم 122

قائمة مجالات الفعاليات الضرورية مواصلة دوام العمل فيها خلال أيام غير الدوام المحددة على أراضي جمهورية أذربيجان

1- مجال الصحة والاجتماعية

1-1- خدمات البحوث العلمية والمختبرات

1-2- خدمات المستشفيات والعيادات وسائر المؤسسات الطبية

1-3- خدمات البيطرية

1-4- إنتاج الاجهزة الطبية والادوية والمستلزمات الطبية

1-5- الخدمات الاجتماعية

1-6- خدمة تمريض ذوي الاعاقات الذهنية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

2- مجال البنية التحتية

2-1- المرافق العامة بما فيه خدمة الصرف الصحي وإمداد المياه والغاز الطبيعي والحرارة وتوزيع الطاقة

2-3- تموين المياه للري واستصلاح الأراضي

2-4- خدمات الاتصلات السلكية واللاسلكية

3- مجال النقل واللوجستية

3-1- نقل الشحنات جوا وبحرا وبرا وعبر السكك الحديدية

3-2- خدمات السكك الحديدية والملاحة البحرية والموانئ والطرق البرية

3-3- خدمات اللوجستية

3-4- المواصلات العامة وسيارات الأجرة

4- أنواع الانتاج الصناعية الرئيسة

4-1- انتاج منتجات الصناعات الدفاعية

4-2- انتاج اجهزة النفط والمعدات

4-3- انتاج المنتجات الغذائية والخامات لها وتموين المنتجات الغذائية والتزويد بها والاحتفاظ بها والتسويق بالجملة

4-4- إنتاج منتجات العناية اليومية والنظافة

4-5- إنتاج المتنجات الكيماوية

4-6- إنتاج المنتجات الزراعية وتصنيعها بما فيه فعاليات المزارع

4-7- الزراعة وحصاد المحصول

4-8- استخراج النفط والغاز وتكريرها وتصنيعها والاحتفاظ بهما وتسويقهما

4-9- نقل النفط والغاز من خلال خطوط الأنابيب

4-10- فعاليات صناعة التعدين

4-11- انتاج الاجهزة والمعدات للإنشاء والبناء والمنزلية واصلاحها

4-12- خدمات الهندسة والتخطيط والتصميم

4-13- إنشاء المباني المدنية والصناعية والاجهزة والمعدات والطرق واصلاحها

4-14- إنتاج منتجات التعبئة والتغليف

4-15- صناعة المنتجات الحجرية والمعدنية والخشبية

4-16- إنتاج الاثاث واصلاحه

4-17- ذبح الحيوانات الحية

5- في التجارة بالتجزية وبالجملة

5-1- مراكز تسويق المتنجات الغذائية

5-2- الصيدليات

5-3- محطات التزود بالوقود والمحروقات

5-4- متاجر الحيوانات ، بما في ذلك منافذ تغذية الحيوانات

5-5- محلات بيع مواد الانشاء والبناء والادوات المنزلية

6- في الخدمات المنزلية

6-1- جمع النفايات المنزلية والتخلص منها

6-2- خدمات البريد

6-3- التنظيف الجاف

6-4- تنظيف المباني السكنية ما عدا المنازل والشقق

6-5- اصلاح السيارات

6-6- مراكز غسل وسائل النقل

6-7- خدمات الترجمة

6-8- ملاجئ الحيوانات

6-9- خدمات التصميم

7- وسائل الإعلام الجماهيرية

8- المنظمات المالية

8-1- المصارف ومناطق صرف العملات الأجنبية

8-2- شركات الاستثمار والمصافق والبورصات

8-3- منظمات التأمين

8-4- خدمات الدفع ومنظمات خدمات المقاصة

9- الخدمات الخاصة

9-1- خدمات الايصال والتوصيل

9-2- اصلاح الاجهزة والمعدات المنزلية

9-3- خدمات التطهير

9-4- خدمات المحاماة