عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران تجاوز 50 الف شخص

طهران، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 50 الف شخص.

افادت وكالة اذرتاج ان المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور أعلن تسجيل 50 ألف و468 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. واشار الى ان عدد الوفيات ارتفع الى 3 آلاف و160 شخص. وبالاضافة الى ذلك، تعافى 16 الف و711 شخصا من اصل المصابين في مستشفيات حاصة وتم ترخيصهم.

تم اختبار 50 مليون شخص في المراكز الطبية في المناطق.

أصيب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.